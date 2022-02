Meteo, Italia sfiorata dalla tempesta Eunice: weekend in bilico

Tempeste di neve e venti di uragano stanno interessando l’Europa settentrionale. Germania, Danimarca e Inghilterra stanno diramando un’allerta rossa per maltempo di eccezionale intensità. L’Italia verrà solo sfiorata dalla tempesta, fermandosi in prevalenza oltre le Alpi che faranno da scudo

