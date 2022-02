Sicurezza in rete, l’evento di Sky Academy

L'evento

approfondimento

Sicurezza in rete, webinar Sky Academy su violazione copyright

La tempistica dell’evento non è casuale. Febbraio è il mese dedicato alla sicurezza in rete e lo scorso 8 febbraio è stato il Safer Internet Day. Ora Sky torna sul tema con l’aiuto di vari ospiti. Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili, Marco Valerio Cervellini, responsabile della comunicazione della Polizia Postale e il vice direttore Sky Sport nonché responsabile Motori Guido Meda. A moderare l’evento ci sarà Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion and Bigger Picture. L’impegno di Sky in questo senso non è nuovo. Da diversi anni fa parte dell’Advisory Board del progetto 'Generazioni Connesse - Safer internet centre', nell’ambito del quale si impegna a massimizzare la comunicazione e la diffusione delle iniziative di prevenzione e promozione volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e in generale ogni forma di illegalità della Rete. Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) - Telecom, ed è coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete.