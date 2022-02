Tempeste di vento sull’Europa: in Italia tanto sole e fino a 20 gradi

Venti di uragano stanno colpendo la Gran Bretagna e l’Europa del Nord con raffiche fino a 160 km orari. La situazione è completamente diversa in Italia dove regna la quiete assoluta. Il mese di febbraio - se escludiamo la breve parentesi nevosa - sta trascorrendo con clima primaverile e temperature molto elevate per il periodo

Fino a venerdì il tempo sarà in prevalenza soleggiato con temperature miti, seguirà un weekend con qualche disturbo ma di poco conto. Trascorreremo altre piacevoli giornate primaverili, molto miti se non addirittura calde. Sabato, con l'allerta rossa per venti forti in Europa, anche l’Italia risentirà di un blando peggioramento. Qualche pioggia arriverà fino al Nord-est e parte del centro ma sempre in un contesto mite. La domenica sarà più soleggiata seppur ancora piuttosto variabile.

Le previsioni di venerdì 18 febbraio

Al Nord prevalenza di sole ma con foschie e nebbie in pianura, soprattutto nella prima parte del giorno. Piovaschi serali sul Friuli Venezia Giulia. Venti deboli e temperature massime comprese tra 10 e 15 gradi.

Al Centro cielo spesso nuvoloso su Toscana, Umbria e lungo le coste del Lazio. Più soleggiato sull’area adriatica. Massime in aumento e comprese tra 15 e 19 gradi.

Al Sud giornata in gran parte soleggiata con nuvolosità più insistente su coste campane e calabresi. Temperature in aumento, massime tra 14 e 19