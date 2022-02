Meteo, dopo la neve sboccia la primavera

Da zero a venti gradi nel giro di pochi giorni: sbalzi termici eccezionali sono previsti in alcune città del Nord. Dopo la neve di San Valentino il mese di febbraio si traveste di aprile con massime di 15-18 gradi al Settentrione e fino a 20 al Centro Sud

Dopo la neve di lunedì i prossimi giorni saranno all’insegna delle temperature primaverili. In Pianura Padana tra giovedì e venerdì torneranno massime sui 15 gradi, con punte al nord-ovest di 20 gradi. Al Centro Sud picchi di 20 gradi tra Toscana e Lazio, Firenze e Roma incluse. Viene confermato quindi il ribaltone meteo che porterà ad una forte anomalia termica tanto fa dar sembrare di essere in aprile. In sintesi, ci attendono giornate in prevalenza soleggiate fino al weekend, un po' di nuvolosità insisterà solo all'estremo Sud con locali rovesci. Altrove la protagonista sarà l’alta pressione che coivolgerà non solo sull’Italia ma tutta l’Europa occidentale

Le previsioni di giovedì 17 febbraio

Al Nord nuvolosità irregolare in montagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Più soleggiato altrove con nebbie notturne in Val Padana. Forte rialzo delle temperature con massime comprese tra 14 e 18 gradi. Al Centro ancora nuvoloso sull’area tirrenica, specie in Toscana. Soleggiato e mite sull’area adriatica. Temperature in rialzo con massime fino a 17 gradi. Anticipo di primavera al Sud con tanto sole, salvo locali deboli piogge sulla Sicilia. Massime fino a 18 gradi.