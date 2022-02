Reggio Emilia, banda di bulli smascherata da video sui social

La banda di bulli

approfondimento

Usa, le star di TikTok guadagnano più di potenti e top manager

Protagonisti della vicenda che, risale allo scorso 22 gennaio, alcuni ragazzi, individuati dalla Polizia - come riporta la stampa locale di Reggio Emilia - proprio grazie al video pubblicato online e intitolato 'A normal day at the office'. Per quelle gesta 10 giovani sono stati denunciati alla Procura e 13 sono stati sanzionati per violazione delle norme anti-Covid perchè senza mascherine e non distanziati, come richiesto dalle norme anti-contagio.