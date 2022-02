Caro bollette, i sindaci spengono le luci ai monumenti

La protesta simbolica è prevista per domani, giovedì 10 febbraio, e vedrà spente, per pochi minuti, piazze e luoghi simbolici dei Comuni italiani contro il caro bollette. Da Nord a Sud le associazioni regionali hanno raccolto l'invito del presidente Decaro che ha parlato senza mezzi termini di rischio di "tagli ai servizi essenziali" qualora il governo non intervenisse con ristori adeguati

Crescono le adesioni all'iniziativa lanciata dall'Anci e dal presidente Decaro di spegnere, in segno di protesta simbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il caro bollette. Una protesta che si concretizzerà domani, giovedì 10 febbraio, quando verranno spente le luci in piazze e monumenti cittadini.

Monumenti spenti

L'iniziativa bipartisan parte dall'Emilia-Romagna: il primo cittadino di Reggio Emilia, Luca Vecchi, oscurerà per mezz'ora le luci del Ponte di Calatrava. Altri sindaci della regione, tra cui Gian Luca Zattini di Forlì e Michele de Pascale di Ravenna, hanno scritto e inviato una lettera ai parlamentari locali chiedendo di intervenire sul problema delle bollette. poiché "il problema “rischia di portare all'interruzione dei servizi pubblici". Alla protesta si stanno aggiungendo man mano altri sindaci come Federico Pizzarotti di Parma e Matteo Ricci di Pesaro.