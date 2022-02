Accoltellamento a scuola a Rimini, 15enne in ospedale

Dalle prime informazioni, uno studente si sarebbe introdotto nello stabile con una lama con la quale avrebbe colpito il compagno. Dietro l'accoltellamento avvenuto in un istituto tecnico del centro storico ci sarebbe una reazione a ripetuti episodi di bullismo

Accoltellamento in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di Rimini, durante una lite tra due quindicenni. Dalle prime informazioni, uno studente si sarebbe introdotto nello stabile con una lama con la quale avrebbe colpito il compagno.

Episodi di bullismo

Esasperato dalle vessazioni del compagno di scuola, si sarebbe portato un coltello da casa e lo avrebbe colpito. Ci sarebbe una reazione a ripetuti episodi di bullismo dietro l'accoltellamento avvenuto questa mattina in un istituto tecnico del centro storico di Rimini. Coinvolti due quindicenni. Il ragazzo ferito è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per una coltellata ricevuta all'altezza della milza. In corso le indagini della Polizia.