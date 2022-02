Meteo, aria di primavera: niente freddo fino a metà mese

Nel primo weekend di febbraio l’anticiclone sarà ben presente alle nostre latitudini ma, come spesso succede d’inverno, l’alta pressione non è sempre sinonimo di tempo soleggiato. L'umidità favorirà la formazione di nebbie e nubi basse e non sono escluse locali pioviggini. Le temperature saranno sopra media, spesso sopra i 15 gradi