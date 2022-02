Meteo, le previsioni di giovedì 3 febbraio

Le previsioni al Nord

Al Nord è previsto un giovedì caratterizzato da cielo poco nuvoloso al mattino e poi via via più coperto durante la giornata, ma senza grosse precipitazioni. Venti dai quadranti meridionali, mari poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi sono compresi tra gli 11 e i 14 gradi su gran parte delle città. A Milano termometro tra 2 e 11 gradi e nuvolosità in aumento dal pomeriggio. A Torino nubi sparse e temperature tra 1 e 17 gradi.