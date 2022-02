Meteo, dalle tempeste di vento al mite anticiclone: le previsioni

I primi giorni del nuovo mese saranno contraddistinti dalla presenza di un solido campo di alta pressione, una specie di anticipo di primavera su buona parte d’Italia. Le temperature saranno miti, di parecchi gradi oltre le medie climatiche del periodo. Di fatto si tratterà di un blocco atmosferico, uno scudo anticiclonico capace di schermare le discese di aria fredda e le perturbazioni in arrivo dall'Atlantico.

Dalle tempeste di vento al caldo anticiclone

In queste ore venti forti di maestrale e tramontana stanno interessando il nostro Paese con raffiche fino a 120 km orari. Piogge e nevicate a quote medie (in Abruzzo e Molise) stanno coinvolgendo soprattutto il Sud. Nel frattempo venti di favonio stanno rialzando a dismisura le temperature (17 gradi a Milano, 15 a Bologna). Mercoledì al Nord avremo delle nevicate sulle Alpi di confine, in pianura e lungo le coste tanto sole. Anche al Centro e al Sud sarà in prevalenza soleggiato e ventoso.

Lo studio: +29% bufere vento, danni e incendi

Sono aumentate del 29% le bufere di venti in Italia nell'ultimo anno tra raffiche violente, trombe d'aria e tornado che hanno causato danni e vittime in città e campagne. Lo rileva un’analisi di Coldiretti in occasione dell'allerta della Protezione Civile per venti da forti a burrasca "che hanno provocato danni e favorito il divampare degli incendi con boschi in fiamme in pieno inverno a causa della siccità'" Il forte vento, se da un lato aiuta a ripulire l'aria dallo smog dall'altro sta provocando disagi ai cittadini e alle attività produttive anche nelle campagne confermando la tendenza al moltiplicarsi degli eventi climatici estremi.

Le previsioni di mercoledì 2 febbraio

Tempo soleggiato al Nord con neve sulle Alpi confinali. Niente nebbia e smog e temperature molto alte con massime tra 13 e 19 gradi. Cieli sereni anche al Centro, con nuvolosità più accentuata sul settore adriatico ma senza piogge. Massime tra 10 e 15 gradi. Bel tempo anche al Sud con variabilità sulla Puglia e sereno altrove. Massime tra 10 e 15 gradi.