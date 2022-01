Covid, niente cambi di colore per Regioni. La situazione ospedaliera

1/14 ©Ansa

Nessun cambio di colore per le Regioni italiane: 13 i territori che restano in zona gialla, cinque in arancione e tre in bianco. "Non succedeva da settimane" che non si verificassero passaggi di fascia in Italia, ha detto venerdì scorso il ministro della Salute Roberto Speranza. Si continua intanto a discutere sul superamento del sistema delle fasce di rischio legate alla diffusione del coronavirus

GUARDA IL VIDEO: Covid, Magrini (Aifa): "Vicini alla svolta"