Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro per le strade del Salento

Una Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro, bolide a edizione limitatissima come chi se la può permettere, sfreccia per le strade del Salento tra le province di Lecce e Brindisi da ieri sera. Ed è mistero sul facoltoso proprietario. Uno dei primi avvistamenti a Nardò nel leccese all'interno di un distributore di benzina.

Il mistero del proprietario

Un ragazzo è sceso dal bolide di colore bianco di cui esistono pochi esemplari al mondo, dieci, uno tra tutti quello prenotato da Cristiano Ronaldo, ed ha fatto

il pieno per un importo che è facile immaginare. Questo ieri sera. Poi l'auto misteriosa è stata avvistata ancora, nel capoluogo Salentino, nel Brindisino e ancora nel leccese. Una autentica apparizione attorno alla quale non sono mancate ipotesi e leggende metropolitane. Che qualche sceicco sia scappato nel Salento a visitarne le bellezze? Oppure, ipotesi più probabile e meno fantasiosa, la dream car iconica realizzata per omaggiare il modello precedente, è in fase di prova sull'anello della pista di collaudo Porsche engineering di Nardò? Al momento resta l'interrogativo è connesso, un mucchio di foto e di facce sorprese.