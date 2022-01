Umbertide, assalto a portavalori: ferita una guardia giurata

Due banditi hanno aggredito un vigilantes appena sceso dal furgone e hanno portato via la sacca con i soldi delle pensioni. Il bottino potrebbe essere di 300mila euro

È in osservazione al pronto soccorso per una frattura allo sterno e numerose contusioni all'ospedale di Umbertide il vigilante di 49 anni rimasto ferito nell'assalto a un furgone portavalori avvenuto questa mattina davanti a un ufficio postale di Umbertide, in provincia di Perugia.