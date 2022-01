Meteo, torna il freddo: per i giorni della Merla ghiaccio e neve

Tempo stabile sull’Italia con nebbie in Val padana e nubi basse sulle regioni del Centro, specie lungo i litorali, dove il clima sarà più freddo. Da venerdì 28 gennaio un nuovo impulso gelido dal Nord Europa punterà il nostro Paese, condizionando gli ultimi giorni del mese, tradizionalmente detti "della Merla". Se confermato, gelo e neve potrebbero interessare le regioni centro meridionali. L’ennesimo ritiro dell’alta pressione aprirà la strada alle fredde correnti attualmente presenti sui Balcani. Questo si tradurrà in un improvviso peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni adriatiche del Centro e di quelle meridionali, dove torneranno la pioggia e anche la neve a quote basse. Le regioni del Nord e molti tratti dell'area tirrenica resteranno ai margini di questo nuovo peggioramento. A far notizia saranno ancora le nebbie in Pianura Padana e un clima nuovamente più frizzante.

Le previsioni di giovedì 27 gennaio

Al Nord foschie e nebbie in pianura e sulla Liguria, che potrebbero persistere anche per tutto il giorno. Soleggiato in montagna. Massime comprese tra 4 e 9 gradi. Nuvoloso anche su Toscana e Umbria ma senza piogge. Cieli parzialmente nuvolosi altrove ma sempre in un contesto asciutto. Temperature in leggero aumento con valori massimi fino a 12-13 gradi. Al Sud nuvoloso lungo il Tirreno con pioviggini tra Sicilia e Calabria. Più soleggiata l’area adriatica. Massime comprese tra 10 e 15 gradi.