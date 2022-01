Livorno, calci e sputi contro un bambino ebreo da due ragazzine

Sputi, calci e offese antisemite nei confronti di un bambino di 12 anni da parte di due ragazze di 15 anni che lo hanno aggredito domenica pomeriggio in un parco cittadino a Venturina Terme, nel comune di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Il bambino sarebbe stato insultato con frasi del tipo "ebreo di m...., devi morire nel forno.. devi stare zitto perché sei un ebreo". A riferirlo il padre della vittima che ha chiamato in comune per mettere a conoscenza la sindaca di quanto accaduto al figlio e ha sporto denuncia ai carabinieri per ingiurie e lesioni.