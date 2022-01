Maria Chiara Gavioli, l'imprenditrice trovata morta nella sua villa

L'inchiesta su Enerambiente

leggi anche

Bimba morta Torino, le indagini: comportamento gravissimo del patrigno

La sua famiglia era molto conosciuta in Veneto, sia per le cronache mondane sia per quelle giudiziarie. Gavioli, infatti, era finita insieme al fratello Stefano al centro di alcune inchieste che riguardavano il settore ambientale. Era infatti accusata di bancarotta in seguito al crac del 2012 di Enerambiente, la società gestita dal fratello in qualità di presidente, fallita nel 2015 con un passivo di 106 milioni. L'impresa si occupava della raccolta e il trasporto dei rifiuti a Napoli tra il 2010 e il 2011. La donna, che aveva un ruolo di consigliera della società, era finita agli arresti domiciliari ma ha sempre rivendicato la propria estraneità ai fatti e, dopo un ricorso presentato al Tribunale del Riesame, era ritornata quasi subito in libertà.