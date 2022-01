Meteo, le previsioni di venerdì 21 gennaio

In arrivo venti freddi dalla Russia e la pressione è in calo al Centro-Sud, con precipitazioni a carattere sparso, nevose fino a quote collinari su Abruzzo, Molise e Puglia, intorno a 1000 metri su Calabria e Sicilia. Possibili foschie o nebbie sulla Pianura Padana. Sul resto dell’Italia invece bel tempo prevalente, stabile e soleggiato