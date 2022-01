Meteo, da giovedì torna l'inverno: pioggia e neve al Centro Sud

L’anticiclone è in declino e da giovedì è attesa una svolta invernale sul nostro Paese. Aria fredda proveniente dai Balcani investirà il settore adriatico e poi dilagherà su tutte le regioni. Dopo tanti giorni di tempo stabile sono in arrivo pioggia e neve fino quasi in pianura al Centro Sud

Da giovedì 20 gennaio torna il freddo invernale, poi entro il fine settimana è attesa la neve a bassissima quota al Centro Sud. L’area adriatica sarà quella più esposta alle correnti fredde correnti e la prima ad essere colpita dal maltempo. La neve farà la sua comparsa su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale a quote collinari e, a tratti, quasi in pianura. Nel fine settimana l’atmosfera potrebbe destabilizzarsi anche al Nord con rapidi rovesci nevosi a bassa quota tra Liguria, basso Piemonte. Lombardia ed Emilia.

Le previsioni di giovedì 20 gennaio



Al Nord tempo soleggiato in montagna, qualche pioggia di modesta entità è attesa tra Emilia Romagna e basso. Assenza di vento e foschie la sera sulla Valpadana. Temperature in calo. Al Centro tempo instabile con piogge e neve oltre i 1000 metri di quota. Farà più freddo con massime comprese tra 7 e 12 gradi. Tempo piovoso anche al Sud con piogge in Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. Più soleggiato altrove. Massime in calo. Temperature in calo con massime che stenteranno ad arrivare ai 10 gradi.