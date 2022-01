Causarono disservizi in hub, indagati poliziotto e finanziere no-vax

La procura di Bologna li accusa di interruzione di pubblico servizio perché ritiene la loro condotta "strumentale". Entrambi gli indagati sono stati anche sospesi dal servizio per non aver ottemperato all'obbligo vaccinale

Interruzione di pubblico servizio. Con questa accusa un poliziotto e un militare della Guardia di Finanza sono indagati, in due fascicoli separati, dalla Procura di Bologna per aver causato con la propria condotta, ritenuta "strumentale", ritardi e disservizi negli hub dove si erano presentati per l'immunizzazione contro il Covid-19. Entrambi sono stati anche sospesi dal servizio per non aver ottemperato all'obbligo vaccinale.