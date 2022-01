Considerando la media quotidiana degli ultimi 7 giorni, l’Italia è al primo posto nell’Unione Europea. Nel nostro Paese, lo scorso 18 gennaio i nuovi vaccinati sono stati oltre 57mila. Tra gli over 12, sono 5,4 milioni le persone che non hanno ricevuto nessuna dose. E ci sono 700mila over 80 a rischio perché non vaccinati o scoperti