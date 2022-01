Meteo, in arrivo mega anticiclone: tempo mite e soleggiato nel weekend

Un imponente campo di alta pressione sta per conquistare l’Italia e allontanerà l’aria fredda che ha caratterizzato il meteo degli ultimi giorni. Il tempo si farà più mite, spesso soleggiato. Questa situazione durerà per almeno una settimana, poi l’inverno potrebbe riservare nuove sorprese

Torna l’alta pressione, questa volta più forte che mai, e si allontana il freddo e la possibilità di piogge e nevicate in montagna. Gli effetti dell’anticiclone saranno notevoli su tutte le regioni. Il contesto meteorologico sarà calmo e caratterizzato da giornate soleggiate, salvo il ritorno delle nebbie in pianura Padana. Questa situazione durerà parecchi giorni almeno fino al prossimo fine settimana. Con l’arrivo del mega anticiclone le temperature saliranno fino a 12-14 gradi. Il rialzo termico è previsto anche di notte con la fine delle gelate. Attorno al 21 gennaio potrebbe arrivare una nuova irruzione di aria artica con l'ennesimo abbassamento delle temperature. Un attacco gelido più forte non è escluso nei giorni della merla (29-30-31 gennaio) considerati popolarmente i più freddi dell'anno.

Le previsioni del weekend

Al Nord cielo sereno ovunque. Temperature in rialzo in montagna, più basse in pianura. Possibili foschie lungo il Po. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi con temperature in aumento e comprese tra 10 e 14 gradi. Blandi annuvolamenti e foschie in Toscana. Al Sud tempo stabile e soleggiato con poche nubi su bassa Calabria e Sicilia orientale. Massime comprese tra 12 e 18 gradi.