Meteo, le previsioni di giovedì 13 gennaio

Per la giornata di giovedì 13 gennaio le previsioni meteo prevedono generali condizioni di bel tempo sull'Italia, con cieli più nuvolosi sugli Appennini meridionali e sulla Sicilia. Mar Tirreno e Ionio molto mossi e temperature in calo, soprattutto di notte, al Nord e sui rilievi ( LE PREVISIONI METEO ).

Il sole dovrebbe splendere anche al Centro, fatta eccezione per qualche nube irregolare sui rilievi abruzzesi e sulla Sardegna meridionale. Molto mosso il Mar Tirreno e basse le temperature: all’Aquila, i valori massimi oscilleranno tra i 3 e i 5 gradi, mentre a Roma arriveranno a 10.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Tempo stabile anche nel Meridione, ma in Sicilia potrebbero verificarsi dei piovaschi in provincia di Palermo, Siracusa, Catania e Ragusa al mattino. Molto diverse le temperature. Mentre a Potenza non si andrà oltre i due gradi, il termometro potrebbe segnare 10 gradi a Napoli e 13 a Palermo. Molto mosso il Mar Ionio.