Meteo, le previsioni di mercoledì 12 gennaio

Per la giornata di mercoledì 12 gennaio le previsioni meteo annunciano un peggioramento dalle regioni del Centro verso la Sardegna orientale. Nevicate fino in collina o vicino alle coste sulle zone Adriatiche, in particolare sul Lazio. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni. Entro sera piogge in Sicilia (LE PREVISIONI METEO).