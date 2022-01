Rissa di Capodanno a Cortina, il racconto dei ragazzi feriti

Tre giovani trevigiani sarebbero stati aggrediti da un gruppo di romani in una via del centro. Un'altra rissa, tra due comitive di romani, si è tenuta invece all'interno di un locale: quattro i denunciati, appartengono a famiglie della cosiddetta "Roma bene" e hanno tutti tra i 20 e i 21 anni

"Si sono tolti la cintura, poi ci hanno preso a cinghiate. Lo hanno fatto solo per il gusto di fare a botte, prendendoci anche a calci". Questo il racconto di un ragazzo trevigiano tra le vittime di una aggressione da parte di alcuni ragazzi romani la notte di Capodanno a Cortina, come riporta il Corriere del Veneto. Sono due le risse scoppiate nella notte dell'ultimo dell'anno a Cortina. Una è avventa in corso Italia, in centro, proprio tra i ragazzi trevigiani e quelli romani, l'altra ha riguardato due gruppi di romani. Per quest'ultima ci sono quattro denunciati: si tratta di quattro ragazzi, tra i 20 e i 21 anni, romani che dovranno risponde di lesioni aggravate su due minorenni.