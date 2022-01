Covid, Lopalco: con 3 dosi di vaccino inutile smart working

"In un ufficio in cui tutti sono vaccinati con tre dosi di vaccino anti-Covid, non c'è bisogno di fare lo smartworking per ragioni epidemiologiche. Così come non lo è durante le epidemie influenzali. Omicron, nella popolazione generale, sta circolando come una brutta stagione influenzale. Questo non vuol dire sminuirne l'importanza, ma cominciare a gestirla con strumenti ordinari". Lo dice all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento.