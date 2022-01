Interporto Bologna, riassunti 50 dei 90 operai licenziati via WhatsApp

Il botta e risposta

approfondimento

Manovra, blocco licenziamenti fino ad aprile 2022: cosa prevede

A riferirlo è la Zampieri Holding, società capofila degli appalti per il capannone dell'Interporto di Bologna, dove lavorava la Xbt Logistica e Servizi che mandò quel messaggio. Eppure l'annuncio secondo il Si Cobas non è sufficiente a concludere la vicenda: "Fanno retromarcia ma confermano di voler eliminare i lavoratori". Sul tema Zampieri Holding ribatte puntualizzando che "non corrisponde al vero che tutti i rapporti di lavoro sono stati interrotti, dato che circa 45/50 risorse tra quelle già impiegate riprenderanno a operare nell'ambito della commessa a partire dal 10 gennaio". Come riporta La Repubblica, quanto al messaggio via WhatsApp l'azienda ha precisato che i lavoratori di quel magazzino "non sono 90, ma circa 75", tutti "titolari di un contratto a termine con scadenza 31.12.2021". Per questi contratti, spiega la ditta, la legge non prevede una comunicazione scritta del mancato rinnovo e l'sms confermava quanto già detto ai lavoratori "alla vigilia delle feste".