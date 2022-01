Lotteria Italia: già venduti 6,34 milioni di biglietti

Aspettando i dati definitivi, si registra già una crescita del 39,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo l'agenzia Agimeg, la Lombardia è prima per tagliandi venduti (15,2%), seguita da Lazio e Campania. Ultima la Valle d’Aosta. La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie fa segnare un +28,1%, in Autogrill crescita record del 107% Condividi

Sono 6.346.345 i biglietti della Lotteria Italia venduti fino a oggi, in attesa dell’estrazione del 6 gennaio. In attesa dei dati definitivi, si registra già una crescita del 39,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando i tagliandi venduti erano stati 4.546.717. A dare i dati è l'agenzia Agimeg, che parla di “numeri davvero importanti per la Lotteria nazionale più antica del nostro Paese”.

I numeri leggi anche Nel 2021 primo premio a Pesaro La vendita nella rete autorizzata di tabaccherie e ricevitorie, spiega Agimeg, fa segnare un +28,1% (da 3,3 a 4,3 milioni). Nel dettaglio, i biglietti venduti nei tabacchi ammontano a 3,3 milioni: +24,4% rispetto ai 2,6 milioni del 2020. I tagliandi staccati nei bar sono cresciuti del 47,7%, da 638.780 a 943.320. Valore sempre più in crescita anche per i distributori locali (+58,2%), mentre la voce “altri distributori” viaggia con il +94,6% di vendita. Nella rete “storica” (tabaccai e ricevitorie) di distribuzione dei biglietti della Lotteria Italia viene venduto quasi il 70% dei tagliandi. Guardando agli altri canali di vendita, in Autogrill - altro luogo classico per la vendita dei tagliandi della Lotteria Italia e dove a ogni edizione finiscono sempre premi importanti - si registra una crescita record del 107%. In Autogrill e stazioni di servizio vengono venduti circa il 12% dei biglietti totali (erano l’8% nella scorsa edizione). Segno meno, invece, per l’acquisto online: via internet la vendita segna un -27,5%.