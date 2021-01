Lotteria Italia, primo premio a Pesaro. Ecco i biglietti vincenti

Pesaro si è aggiudicata il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. L'edizione di quest'anno è quella in cui è stato venduto il minor numero di biglietti di sempre: appena 4,6 milioni. I premi sono stati rivisti al ribasso. Il secondo, passato da 2,5 a 2 milioni, è andato a al piccolo paese di Prizzi, nel Palermitano, mentre il terzo, sceso da 1,5 a 1 milioni, a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. Il quarto premio da 500 mila euro va al tagliando D 114310 venduto ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 250.000 euro va al tagliando A 211417 venduto a Cavarzere, in provincia di Venezia.

I 25 biglietti che vincono 50mila euro

Ecco le serie, i numeri dei 25 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50mila euro ciascuno e le città in cui sono stati venduti:



L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D'ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO