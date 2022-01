Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 gennaio

Sono 61.046 i nuovi contagi di Covid-19 ( ieri erano stati 141.262 ). I tamponi giornalieri effettuati sono stati 278.654 (ieri 1.084.295). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 21,9% (ieri era al 13%), ma bisogna considerare il basso numero di tamponi effettuati l'1 gennaio. Sono 133 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo della Regione Sicilia. L'occupazione degli ospedali però tiene e i reparti non sono sotto pressione. Le terapie intensive sono 1.319 (+22 rispetto a ieri), con 104 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 2 gennaio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 6.328.076. Le vittime in totale sono 137.646, con 133 decessi registrati nelle ultime 24 ore, con un ricalcolo della Regione Sicilia (ieri le vittime erano state 111, con un ricalcolo delle Regioni Calabria, Sicilia e Campania). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 12.164, per un totale di 5.119.893. I ricoverati con sintomi sono 11.756 (+491). Sono invece 1.057.462 le persone in isolamento domiciliare (+48.327). I tamponi sono in tutto 141.547.196 - di cui 73.856.391 processati con test molecolare e 67.690.805 con test antigenico rapido -, in aumento di 278.654 rispetto all’1 gennaio. Le persone testate sono finora 41.421.590, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.