3/6 ©Ansa

Tra le nuove norme sulle quarantene degli studenti proposte dalle Regioni, alla luce anche dell'avvio della campagna vaccinale anche per le scuole elementari e la prima media (quindi bambini dal 5 agli 11 anni) è prevedere, nel caso di due studenti risultati positivi in una classe, solo l'autosorveglianza (5 giorni) per i vaccinati e la quarantena di 10 giorni con Dad (laddove prevista) e test al termine dell'isolamento per i non vaccinati

Scuola, Caveri: rischio chiusura scuole materne di media montagna