Clima impazzito a Capodanno: fino a 20 gradi al Centro Sud

E’ in arrivo l’anticiclone africano: farà molto caldo in pianura ma anche in montagna dove lo zero termico sarà in fortissimo rialzo. Nebbia e nubi basse sono previste in pianura al Nord accompagnate da tassi di inquinamento significativi. Nei prossimi giorni e almeno fin a dopo Capodanno, una mastodontica figura di alta pressione proveniente dal continente africano investirà tutta l'Italia. Inizierà così un periodo di stabilità atmosferica, ma soprattutto di temperature decisamente fuori dal normale per essere fine dicembre.

Caldo anomalo

La presenza dell’anticiclone avrà effetti diversi a seconda della zona. In genere, questa figura meteorologica ci tiene compagnia durante l'estate, ma quest'anno ha deciso di esagerare, riuscendo a salire di latitudine proprio in quello che dovrebbe essere il periodo più freddo dell'anno con scarti rispetto alla media climatica di +12/15 gradi.

Sole al Centro Sud e nebbia al Nord



La presenza dell'alta pressione nella stagione invernale, non è garanzia di bel tempo ovunque. Il sole splenderà sulle regioni centrali, meridionali e sulle Alpi. Non sarà così sulla Pianura Padana e sulle valli appenniniche dove le giornate saranno grigie e uggiose. La presenza della nebbia favorirà l'accumulo di smog nei bassi strati con un peggioramento della qualità dell'aria: massima attenzione in città come Milano, Torino, Bologna e Padova.

Le temperature

Sotto il profilo termico i valori saliranno oltre la media di 10-12 gradi. Di giorno su molte città del Centro-Sud come Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari si potranno raggiungere punte di 16-20, fino a 15 invece sulle valli alpine, come in Trentino, in Lombardia e in Piemonte.