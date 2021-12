Covid, Bonetti a Sky TG24: "Obbligo vaccinale è direzione giusta"

La ministra al termine del Cdm durante il quale sono stati fissati alcuni contenuti di un nuovo decreto per contrastare la diffusione del coronavirus: "Rafforzato green pass 2G, oggi grazie alla vaccinazione non abbiamo un corrispondente aumento di ospedalizzati e di pazienti in terapia intensiva rispetto ai nuovi contagi" Condividi

"La mia posizione e quella di Italia viva che ho portato stasera al consiglio dei ministri è che l'obbligo vaccinale sia la direzione giusta per sconfiggere la pandemia". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti a Sky TG24, al termine del Cdm in cui sono stati fissati alcuni contenuti di un nuovo decreto Covid alla luce dell'impennata dei casi di coronavirus, che oggi in Italia ha sfiorato quota 100mila, spinti dalla variante Omicron (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

"Rafforzato green pass 2G, vaccini arma per sconfiggere pandemia" vedi anche Cdm, ok azzeramento quarantena vaccinati 3 dosi per contatti positivi Commentando le nuove misure dell'esecutivo, Bonetti ha aggiunto: "Abbiamo rafforzato il green pass 2G, ossia quello per guariti e vaccinati. Oggi grazie alla vaccinazione non abbiamo un corrispondente aumento di ospedalizzati e di pazienti in terapia intensiva rispetto ai contagi. Oggi per continuare in comunità bisogna tutelarsi e ci si tutela con la vaccinazione". Secondo la ministra "la vaccinazione è l’arma per sconfiggere definitivamente la pandemia"