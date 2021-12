Prato, cane muore in appartamento in fiamme, proprietario intossicato

L'uomo, al rientro a casa, l'ha trovata avvolta dalle fiamme. Ha tentato fino all'ultimo di salvare il proprio cane, purtroppo senza riuscirci. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Per domare l'incendio è stato necessario l'intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco

Fiamme in un appartamento di Prato durante la scorsa notte. Nell' incendio è rimasto intossicato il proprietario, che fino all'ultimo ha tentato di salvare il proprio cane dal fuoco, purtroppo senza riuscirci. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via di Gabbiana. A domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Il tentativo di salvare il cane

Il proprietario dell'appartamento, al rientro, ha trovato la casa già avvolta dalle fiamme che stavano bruciando gli arredi. Ha dunque tentato di farsi largo nell'incendio per recuperare il proprio cane chiuso all'interno, ma il fumo denso che si era sviluppato glielo ha impedito ed è rimasto intossicato. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno poi individuato successivamente il cane e lo hanno portato all'esterno, quando era ormai morto.

La messa in sicurezza dell'appartamento, ormai inagibile, si è conclusa alle 3. Insieme ai Vigili del Fuoco sono intervenuti anche i Carabinieri. Le cause dell'incendio non sono ancora state individuate.