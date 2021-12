1/4 ©Ansa

La percentuale di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid è salita a livello nazionale al 12% in terapia intensiva e al 15% in area medica. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali

Bari, ricoveri aumentati del 100% nell'ospedale pediatrico