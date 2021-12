Lecce, scompare alla vigilia di Natale: unico indizio un biglietto

Mistero per la scomparsa di un uomo di Santa Maria al Bagno, piccolo comune marittimo vicino a Nardò, visto dai suoi familiari per l’ultima volta la mattina della vigilia

Vanno avanti senza sosta le ricerche per trovare l’uomo scomparso la mattina della vigilia di Natale da Santa Maria al Bagno vicino a Nardò, nel Leccese. Oggi è stata sporta formale denuncia ed è stato attivato il tavolo tecnico interforze con le ricerche per terra e per mare.

La scomparsa

L' uomo potrebbe essere scomparso vicino a Santa Caterina, distante 7 km da Santa Maria al Bagno. E' per questo che sono al lavoro anche i sommozzatori, le motovedette e i gommoni mentre gli elicotteri stanno controllando l'intera area via cielo. Sulla terraferma sono al lavoro i carabinieri coadiuvati dai volontari della protezione civile. L'uomo, che vive con i genitori anziani disabili, era in buone condizioni di salute e non aveva palesato nessuna difficoltà. Desta però preoccupazione un biglietto ritrovato dai carabinieri nella sua autovettura, parcheggiata nella zona in cui si stanno concentrando le ricerche.