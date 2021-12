Meteo, le previsioni di lunedì 27 dicembre

Le previsioni al Nord

Al Nord la giornata inizia con locali nebbie diffuse in pianura, poi arrivano le piogge su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto. Neve sui settori alpini occidentali oltre i 1.000-1.250 metri. Le temperature massime vanno dai 3°C di Bolzano agli 11°C di Genova. A Milano cielo coperto con qualche pioggia nel pomeriggio, così come a Torino.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Al Centro cielo coperto o molto nuvoloso, seguito da piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio, precipitazioni deboli sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna. Venti deboli dai quadranti sudoccidentali. Temperature massime comprese tra i 10 gradi de L'Aquila e i 14 gradi di Roma. Nella capitale cielo coperto con qualche pioggia in serata, a Firenze precipitazioni dalla tarda mattinata e per tutta la serata.

Le previsioni al Sud

Tempo in peggioramento anche al Sud. Piogge su Campania, Calabria e Sicilia, con precipitazioni via via più diffuse dal pomeriggio e in serata, anche forti sulle coste tirreniche. Venti dai quadranti sudoccidentali. Le temperature massime vanno dai 10°C di Potenza ai 17°C di Palermo. Nel capoluogo siciliano qualche nube al pomeriggio con pioggia in serata, così come a Napoli.