Covid, decreto Natale: il testo definitivo da scaricare. IL PDF

I punti chiave del nuovo decreto

Tra i provvedimenti il decreto prevede l'obbligo di indossare mascherine all'aperto e una riduzione da 9 a 6 mesi della durata del Green pass. Vietate le feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio. Niente più caffè al bancone per i non vaccinati, super Green pass per andare in un museo o in palestra. Previsto anche l'obbligo di mascherine Ffp2 per bus e metro, ma anche per andare allo stadio o al cinema. Infine tamponi a campione per chi entra in Italia e 9 milioni per garantire uno screening nelle scuole dopo le vacanze.