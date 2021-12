Migranti, Save the Children: “Oltre 1.300 morti in mare nel 2021"

L'organizzazione "sollecita l'Ue e i suoi Stati membri a rispettare gli obblighi legali europei e internazionali, agendo immediatamente per permettere alle persone di richiedere protezione internazionale in Europa e porre fine ai respingimenti alle frontiere" Condividi

Sono "oltre 1.315 i morti e i dispersi da gennaio ai primi di novembre di quest'anno nel Mediterraneo centrale nel tentativo di raggiungere l'Europa e 28.600 migranti intercettati in mare e riportati indietro dalla Guardia Costiera libica". Questa la fotografia scattata da Save the Children (su dati Oim) nella Giornata internazionale per i diritti dei migranti.

La fuga da guerre e povertà approfondimento Migranti, appello Papa a Lesbo: “Fermiamo questo naufragio di civiltà” Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children, punta i riflettori su quei "bambini morti travolti dalle acque mentre tentavano di attraversare un fiume tra la Croazia e la Slovenia o di fame e di freddo nella foresta al confine tra Bielorussia e Polonia", sui "ragazzi e le ragazze, respinti decine di volte, in modo spesso brutale e illegale, nonostante la minore età, vittime e testimoni di atrocità lungo la rotta balcanica o detenuti e sottoposti a violenza in Bulgaria. Uomini, donne e bambini, fuggiti da guerre, conflitti, povertà estrema, nel miraggio di un futuro di pace, che hanno attraversato Paesi e continenti per trovare solo confini blindati da muri e fili spinati, tenuti lontani da cannoni ad acqua, granate stordenti e gas lacrimogeni".