Covid Treviso, cluster collegato a viaggio di pellegrini ad Assisi

Allerta a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, per un cluster di Covid individuato dal Dipartimento di prevenzione della Ulss. A far scattare l'allarme il ricovero in terapia intensiva di un paziente che la scorsa settimana aveva partecipato a un viaggio di pellegrini ad Assisi. Al momento sono state individuate 92 persone: tra queste 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti. Il viaggio era stato organizzato la scorsa settimana. La maggior parte delle persone aveva viaggiato a bordo di due pullman che dal Veneto hanno raggiunto Assisi.