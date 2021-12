Ex insegnante uccisa nel Bolognese, arrestato un sospettato

Natalia Chinni, che tutti però da sempre chiamavano Carmen, era un’insegnante di inglese ormai in pensione. Abitava con il marito e il figlio a Ponte alla Venturina, paese più a valle, vicino a Porretta, ma con il paesino natale aveva forti legami e lì c’era la casa di famiglia dove andava spesso, come aveva fatto il 29 ottobre. Quando il figlio non l'ha vista tornare per cena, allarmato dal fatto che non rispondesse nemmeno al telefono, è andato a cercarla e ha trovato il corpo senza vita sulla porta di casa. Nessun segno di effrazione e nemmeno segni evidenti di violenza. Ma alcune ferite dopo l'analisi del medico legale hanno lasciato pochi dubbi agli inquirenti: la professoressa era stata uccisa da uno o più colpi d'arma da fuoco, probabilmente un fucile da caccia.

Le indagini

I carabinieri hanno da subito seguito la pista delle liti di vicinato per questioni di confini e terreni, arrivando alla perquisizione e all'interrogatorio di un cugino e vicino di casa 72enne - indagato a piede libero per l’omicidio - che ha però negato ogni coinvolgimento. Nel frattempo si è cominciato a scandagliare il letto del fiume Reno alla ricerca dell'arma che avrebbe ucciso Natalia Chinni: il cugino e vicino di casa, nella mattinata del 29 ottobre, si sarebbe fermato con la macchina in quel punto, lungo la statale Porrettana e a ridosso di un ponte sul Reno, restando fermo alcuni minuti. Il 3 novembre l’autopsia rivela che la vittima è stata colpita sette volte da proiettili, pallini, sparati da un'arma da fuoco. Il giorno successivo i carabinieri sequestrano in alcune abitazioni in uso all’uomo indagato diversi bossoli, alcuni esplosi e altri inesplosi, il fodero di un fucile da caccia e una trappola per attività di bracconaggio animali. Nel frattempo, nel fiume Reno, vengono trovate alcune munizioni da caccia nel tratto di fiume dove gli investigatori ipotizzano che il cugino e vicino di casa della vittima, quel venerdì, possa essersi fermato con la macchina.