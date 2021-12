Federcalcio: la procura federale ha archiviato il caso Suarez

Il calciatore aveva sostenuto un esame considerato irregolare il 17 settembre del 2020 per ottenere la cittadinanza italiana all'Università per stranieri di Perugia

La Procura federale ha archiviato il caso Suarez. La notizia arriva direttamente dalla Figc. Il calciatore aveva sostenuto un esame considerato irregolare il 17 settembre del 2020 per ottenere la cittadinanza italiana all'Università per stranieri di Perugia. Il giocatore, trasferitosi poi in quella sessione di mercato all'Atletico Madrid, era uno degli obiettivi della Juventus.