Valanga all'Abetone, ci sarebbero persone coinvolte

Soccorsi in azione all'Abetone, sull'Appennino Pistoiese in Val Sestaione, per il distaccamento di una valanga. Sul posto risultano inviati anche due velivoli dell'elisoccorso, Pegaso 1 e Pegaso 3. Secondo quanto appreso risultano persone coinvolte, ma non è stato noto al momento in quali condizioni esatte si trovino.



Secondo le prime informazioni, la zona in cui si è verificato il distacco della valanga è quella del Lago Nero, un'area che risulta frequentata più da escursionisti che da sciatori.



Articolo in aggiornamento.