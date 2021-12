Sciopero 16 dicembre: a rischio anche treni, bus e metro

Mentre Cgil e Uil confermano lo sciopero dalla mezzanotte alle 21 del 16 dicembre disagi in arrivo potrebbero esserci per chi deciderà di muoversi in treno. Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, in adesione alla decisione adottata dai sindacati generali Cigl e Uil dalla mezzanotte alle 21 del 16 dicembre 2021. La mobilitazione è stata fissata per protestare contro la manovra e non ha registrato l’adesione della Cisl che ha scelto di non aderire.