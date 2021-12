Trappola ciclonica nel weekend, da lunedì torna il bel tempo

Altre due perturbazioni interesseranno l’Italia nel fine settimane. Il tempo sarà in forte peggioramento su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e poi sulle coste tirreniche del Sud. Ma da lunedì è previsto il ritorno dell’alta pressione prevalente e bel tempo per tanti giorni

Italia in una trappola ciclonica per tutto il weekend con altra pioggia e neve a quote basse con l’arrivo di due diverse perturbazioni. Nella giornata di sabato l'ingresso della Bora al Nord est darà vita a un vortice che si posizionerà sul Centro Italia. E’ atteso un forte peggioramento su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e poi sulle coste tirreniche del Sud. Venti in ulteriore rinforzo, di Maestrale fino a 100 km orari sulle zone occidentali, Libeccio al Sud.

Ancora tanta neve

Sarà copiosa sui rilievi marchigiani, umbri, abruzzesi a 400 metri, come su Toscana e Lazio. Sul resto degli Appennini a 800-1000 metri. Al Nord avanzerà invece l’alta pressione. Domenica il campo anticiclonico acquisterà sempre più spazio mentre il vortice sarà costretto ad abbandonare l'Italia con le ultime forti precipitazioni su Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud. Da lunedì l’anticiclone diventerà protagonista con prevalenza di bel tempo per tanti giorni.