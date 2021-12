Prato: prete arrestato per droga condannato a 3 anni e 8 mesi

La pena è stata patteggiata, con il parere favorevole della Procura, ed è stata giudicata congrua dal gip. Il religioso probabilmente sconterà il periodo ai servizi sociali e con permanenza in una comunità terapeutica per curare la sua tossicodipendenza

Don Francesco Spagnesi ha patteggiato 3 anni e 8 mesi. Tenendo conto del parere favorevole delle parti il gip ha accolto il patteggiamento nell'udienza di oggi. Il prete era stato arrestato per i festini con la droga, per aver sottratto denaro alla sua parrocchia e per aver truffato i fedeli. Per lui cade l'accusa di tentate lesioni gravi, ipotizzata sulla possibilità che abbia taciuto malattie sessualmente trasmissibili ai partner. Restano in piedi le accuse di spaccio e traffico di droga e di appropriazione indebita del denaro delle offerte.