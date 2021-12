Meteo, le previsioni di giovedì 2 dicembre

Sarà una giornata con piogge al Nordest e in Lombardia. Intenso maltempo al Centro-Sud, con rischio di nubifragi sul Lazio e in Sardegna. Piogge anche nelle Marche, in Toscana e in Campania. La neve cadrà sugli Appennini a 1300 metri

Quella di giovedì 2 dicembre sarà una giornata con alcune piogge al Nordest e in Lombardia. Intenso maltempo al Centro-Sud, con rischio di nubifragi sul Lazio e in Sardegna. Piogge diffuse sulle Marche, in Toscana e in Campania. La neve cadrà sugli Appennini a 1300 metri, ma con quote in calo in serata. Verso sera peggiora di nuovo in Emilia Romagna con neve a 6-700 metri (LE PREVISIONI).