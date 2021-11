L’ex rugbista Lo Cicero: “Aiutatemi a ritrovare Miriam dopo 26 anni”

Su Facebook l’ex pilone della Nazionale racconta di quando, 26 anni fa, come volontario della Croce Rossa fece nascere a Catania una bambina prematura, e chiede aiuto per incontrarla: “Una delle esperienze più belle, toccanti, emozionanti della mia vita. Spero qualcuno possa in qualche maniera aiutarmi”

Arriva via social l’appello di Andrea Lo Cicero, storico pilone della Nazionale italiana di rubgy fra la fine degli anni ’90 e i Duemila: dopo 26 anni chiede aiuto per ritrovare Miriam, una bambina nata prematura a Catania nel 1995 dopo che l’ex sportivo aveva soccorso la madre in qualità di volontario della Croce Rossa.

“Una delle esperienze più toccanti della mia vita”

“Sperando che la condivisione social mi possa aiutare. Vi racconto una delle esperienze più belle, toccanti, emozionanti della mia vita, far nascere una bimba prematura - scrive Lo Cicero su Facebook - Da volontario della Croce Rossa. Avevo 19 anni durante un servizio in ambulanza con la mia mitica collega Milena Alì”. Poi racconta l’immagine pubblicata a corredo del post, che vede un giovane Lo Cicero con in braccio una neonata: “In questa foto mi trovo nel reparto di ostetricia di Catania Ospedale Santo Bambino, il mattino dopo aver soccorso la mamma di questa bellissima bimba Miriam, 3,350 kg, 50cm. Era il 1995, Catania, inizio primavera, Ospedale Santo Bambino. Questi dati non li leverò mai dalla mia mente. Spero che un giorno io possa incontrare Miriam. Augurandomi che qualcuno possa in qualche maniera aiutarmi”.