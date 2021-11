Meteo, forte maltempo nel weekend: piogge, freddo e allerta al Sud

Maltempo, freddo e nevicate sull'Italia: nel weekend l’arrivo di aria polare porterà precipitazioni e venti molto forti da nord a sud. Al Settentrione rovesci e temporali colpiranno il Friuli Venezia Giulia, parte del veneto con nevicate a quote collinari (600-700 metri). Neve fino al fondovalle in Trentino Alto Adige. Tempo migliore al Nord Ovest con un vistoso calo delle temperature, soprattutto domenica. Tempo perturbato sull’area tirrenica con altre piogge su Lazio, Campania e Calabria. Temporali in Sardegna. Contesto più asciutto sull’area adriatica. Sulla dorsale appenninica la neve è attesa a quota 1220-1400 metri.

Arrivano notizie ben poco incoraggianti anche per la seconda parte del weekend. Domenica assisteremo ad una giornata molto simile a quella precedente, fatta eccezione per un ulteriore miglioramento limitato alle sole regioni del Nord, sul resto del Paese il tempo risulterà perturbato. Attenzione ancora un volta al lato tirrenico con maltempo dall’alta Toscana al Lazio e Campania. Prorogata l’allerta per forti piogge in Calabria. Ci sarà poi spazio ancora per qualche nevicata sul comparto appenninico del Centro e sui rilievi sardi con quote sempre più basse. Piogge intense sono previste anche in Sicilia. Temperature in ulteriore calo.