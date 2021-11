Meteo, torna la pioggia: oggi allerta gialla in 8 regioni

L’allarme della Coldiretti

approfondimento

Maltempo: Coldiretti, danni ingenti nelle campagne sarde

Secondo un’analisi dell’associazione Coldiretti, effettuata coi dati dello European Severe Weather Database, dall’inizio della stagione si contano lungo tutta la Penisola 7 nubifragi al giorno. "Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia con l'autunno 2021 che fa segnare fino ad ora un aumento del 54% di eventi estremi rispetto allo scorso anno", si legge in una nota. Secondo la Coldiretti, i danni per il settore agricolo sono stimabili in oltre 2 miliardi di euro nel 2021. “Alla perdita del raccolto stagionale si aggiungono in molti casi danni destinati a durare nel tempo come per le piante da frutto, divelte dalla furia delle acque, per le quali occorreranno anni prima che possano tornare a produrre", conclude l'associazione.