Foggia, 57enne trovato morto in cantiere: si costituisce datore lavoro

Sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente al termine di un litigio per questioni lavorative. Così, secondo gli inquirenti, è morto un 57enne nel Foggiano, il cui corpo è stato ritrovato nella mattinata del 20 novembre in un cantiere edile a San Severo. A quanto si apprende, per l'omicidio si è costituito un 35enne, datore di lavoro della vittima. A chiamare i soccorsi dopo aver notato il corpo sono stati alcuni passanti.